Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k rušení nočního klidu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 09.11.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
"ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací – dokument KRPK-xxx/PŘ-2025-190317.
Jedná se o případ rušení nočního klidu ve dnech 9.-10.8.2025 v Nové Roli na koupališti během akce "xxx."
(dále jen „žádost“)
Na základě výzvy dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. obdržel dne 19.11.2025 povinný subjekt upřesnění žádosti ve znění:
"Bohužel nevím, jaké dokumenty jsou obsahem daného spisu, nemohu tedy dotaz přímo upřesnit. Jen mě zajímá, co policie vyšetřovala a vyšetřila v rámci mého oznámení rušení nočního klidu z koupaliště v Nové Roli dne 9.8-10.8. zasahující do jiných obcí.
Pokud se dané věci týkají všechny dokumenty ve spisu, žádám o poskytnutí všech."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující
Povinný subjekt uvádí, že na základě výše specifikovaného oznámení se Policie ČR zabývala rušením nočního klidu z hudební produkce v obci Nová Role. Ve věci bylo zjištěno podezření ze spáchání přestupku tím, že přehráváním hlasité hudby na předmětné akci "xxx" byl rušen noční klid mimo území obce Nová Role, a věc tedy byla dne 6.11.2025 oznámena na Městský úřad Nová Role k dalšímu projednání.
Ve vztahu k požadavku na poskytnutí všech dokumentů ze spisového materiálu č.j. KRPK-xxx/PŘ-2025-190317 povinný subjekt žadateli sděluje, že jeho podání bylo v této části v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dle svého skutečného obsahu vyhodnoceno jako žádost o nahlížení do spisu ve smyslu § 38 správního řádu.
Ustanovení § 38 správního řádu představuje komplexní úpravu poskytování informací, která vyhovuje zákonné výluce dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt žadateli sděluje, že jeho žádost v dané části nespadá do režimu zákona č. 106/1999 Sb., a odkazuje jej tímto na Obvodní oddělení Nová Role, Územní odbor Karlovy Vary, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, se sídlem U Plynárny 309, 362 25 Nová Role, kde je předmětný spisový materiál č. j. KRPK-xxx/PŘ-2025-190317 veden, k přímému uplatnění žádosti o nahlédnutí do spisu.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
29. 12. 2025