Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o informace k retardérům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova 26, 370 74 České Budějovice (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím doručovatele poštovní přepravy dne 24. července 2024 žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žadatel P.K. následujícího obsahu:

„tímto vás žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, a to ohledně snížení maximální povolené rychlosti v obci na 30km/h a následné instalace „zpomalovacích“ retardérů (celkem 2 ks) v naší osadě Pravětín na komunikaci v těsné blízkosti budovy Domu klidného stáří č. p. 23. Všechny níže uvedené otázky se samozřejmě týkají tohoto místa.

1. Je má správná informace, že se ve výše uvedené věci tímto zabývala Policie ČR a to konkrétně spisovým materiálem vedeným v systému ETŘ pod č. j. KRPC-135016/ČJ-2021-020606?

2. Je má správná informace, že se ve výše uvedené věci tímto zabývala Policie ČR a to konkrétně spisovým materiálem vedeným v systému ETŘ pod č. j. KRPC-152458/ČJ-2023-020606

3. Zabývala se Policie ČR výše uvedenou věcí, a tedy byl i založen další spisový materiál či tato věc byla založena pod jiným číslem jednacím?

4. Je možné, že se Policie ČR zabývala výše uvedenou věcí i a tedy byly nějaké písemnosti založeny (vytvořeny) i mimo systém ETŘ?

5. Pokud zní odpověď na mou otázku č. 4 Ano, v jakém systému tyto písemnosti (či spis) byly evidovány?

6. Pokud zní odpověď na mou otázku č. 1 kladně (ano), žádám o poskytnutí (zaslání) kompletního spisového materiálu č. j. KRPC-135016/ČJ-2021-020606 včetně obsahu spisu.

7. Pokud zní odpověď na mou otázku č. 2 kladně (ano), žádám o poskytnutí (zaslání) kompletního spisového materiálu č. j. KRPC- 152458/ČJ-2023-020606 včetně obsahu spisu.

8. Vzhledem k okolnostem, kdy snížení rychlosti uvedené výše a instalování retardérů bylo provedeno podle mne bez jakéhokoliv konkrétního důvodu, žádám tímto o konkrétní důvod kladného stanoviska por. Ing. Václava Kalouse, dopravního inženýra Dopravního inspektorátu PČR, Územní odbor Prachatice. Tedy má otázka, na níž očekávám konkrétní, a věcnou odpověď zní: Jaký byl konkrétní důvod kladného stanoviska Policie ČR ke snížení nejvyšší povolené rychlosti v obci Pravětín na 30 km/h? Pokud je konkrétních důvodů vícero, prosím o jejich výčet a to klidně i formou rozvahy správního orgánu (dopravního inženýra DI Prachatice).

9. Jaký byl konkrétní důvod kladného stanoviska Policie ČR k instalování retardérů na výše uvedeném místě?“

Krajské ředitelství uvádí, že otázky č. 8) a 9) byly vyřízeny samostatným dokumentem vedeným pod č. j. KRPC-98797-3/ČJ-2024-0200AP-106.

Otázkou č. 6) a 7) se žadatel domáhá kompletního spisového materiálu, na který se však nedá uplatnit zákon č. 106/1999 Sb., neboť se týká problematiky nahlížení do spisu.

Podání tj. žádost se v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posuzuje podle svého skutečného obsahu

bez ohledu na to, jak je označeno.

Krajské ředitelství podání posoudilo jako žádost o nahlížení do spisu podle ustanovení

§ 38 správního řádu, a to z důvodu, že podatel žádá o „poskytnutí veškerého spisovému materiálu“, tj. tyto dokumenty tvoří kompletní spisový materiál.

V ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se výslovně stanoví, že se „tento zákon mimo jiné nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitosti a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.“

Zvláštní zákon, aby byl vskutku zvláštním zákonem, musí poskytování informací upravovat komplexně. Právě požadavek komplexnosti úpravy splňuje institut nahlížení do spisu podle ustanovení § 38 správního řádu, který upravuje okruh osob, jimž takové právo svědčí, tak práva spojená s nahlížením do spisu (právo nahlížet do spisu = právo na kopie spisu nebo jeho částí), postup v situacích, kdy je nahlížení do spisu odepřeno, postup ve zvláštních případech i postup v situacích, kdy část spisu být poskytnuta nesmí. Tato právní úprava umožňuje žadateli o informace stejné záruky procesní právní úpravy, tj. možnost odvolání a následně soudního přezkumu.

Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 38/18 ze dne 18. června 2019 uvedl, citace:

„85. Podle čl. 17 odst. 5 Listiny zákon stanoví podmínky a provedení povinnosti státních orgánů

a orgánů územní samosprávy přiměřeným způsobem informovat o své činnosti. Tímto zákonem je zákon o svobodném přístupu k informacím, případně jiné zákony podle § 2 odst. 3 zákona

o svobodném přístupu k informacím. V souladu s ním se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje mimo jiné na informace, jejichž poskytování upravuje zvláštní zákon.

87. Není podstatné, zda stěžovatel považuje postup podle správního řádu za obtížnější nebo se domnívá, že by podmínky v něm stanovené nesplnil (neprokázal by právní zájem či jiný důležitý důvod). Správní řád je zákonem, který v tomto konkrétním případě upravuje podmínky a provedení čl. 17 odst. 5 Listiny, a proto je nutno právě podle něj postupovat. Dokud tak stěžovatel neučiní, nemá smysl se podrobněji zabývat stěžovatelovým tvrzením, že došlo k porušení jeho práva na informace. Pouhý odkaz stěžovatele na postup dle správního řádu nepředstavuje zásah do práva zaručeného čl. 17 Listiny.“

Tedy podle Ústavního soudu je klíčové, že právo na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny

v tomto případě provádí ustanovení § 38 správního řádu, a pomocí jeho aplikace je tedy také třeba domoci se práva na informace.

Na podkladě výše uvedeného Vás vyzýváme k součinnosti tím, že v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 správního řádu je potřeba, aby žádost o nahlédnutí do spisu u osob jiných než účastníků, obsahovala vymezení konkrétního přezkoumatelného a oprávněného cíle, který nahlédnutím sledujete, tj. vymezit, jaké konkrétní právo hodláte uplatnit a proč je pro ně potřebné nahlédnout do spisu. Odůvodněnou žádost o nahlédnutí do spisu adresujte zpracovateli daných spisů, kterým je Dopravní inspektorát, Územní odbor Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice.

Ve zbylých částech žádosti se informace poskytují. Krajské ředitelství provedlo prověření a případné doložení požadovaných informací. V součinnosti bylo zjištěno následující:

Odpověď na otázku č. 1) Ano.

Odpověď na otázku č. 2) Ano.

Odpověď na otázku č. 3) Další spisový materiál založen nebyl.

Odpověď na otázku č. 4) Mimo systém ETŘ nebyly založeny žádné listiny.

Odpověď na otázku č. 5) Viz odpověď na otázku č. 4)

