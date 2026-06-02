Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k registraci cizince
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 2.6.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Vážení, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací k obecnému postupu služby cizinecké policie při registraci pobytu cizince po příjezdu na území České republiky, zejména při plnění ohlašovací povinnosti podle § 93 zákona č. 326/1999 Sb.
Žádám o konkrétní odpověď na následující otázky:
1. Je při každé registraci pobytu cizince standardně pořizován sken nebo kopie cestovního pasu? Pokud ano, žádám o sdělení, zda se skenuje celý cestovní pas, nebo pouze vybrané stránky, například stránka s identifikačními údaji a stránky se vstupními nebo výstupními razítky.
2. Je při každé registraci pobytu cizince standardně pořizován sken nebo kopie dokladu o cestovním zdravotním pojištění? Pokud ano, žádám o sdělení, zda se skenuje celý pojistný dokument, nebo pouze části prokazující identifikaci pojištěné osoby, dobu platnosti, územní platnost a výši pojistného krytí.
3. Pokud byl cestovní pas téhož cizince již dříve Policií ČR naskenován a je uložen v policejním systému nebo spise, je při další registraci pobytu nutné skenovat cestovní pas znovu? Pokud ano, žádám o sdělení právního, metodického nebo technického důvodu.
4. Pokud byl doklad o cestovním zdravotním pojištění již dříve Policií ČR naskenován a pojištění je stále platné, je při další registraci pobytu nutné skenovat tentýž doklad znovu? Pokud ano, žádám o sdělení právního, metodického nebo technického důvodu.
5. Podle jakého právního předpisu, interního předpisu, metodického pokynu, služebního postupu nebo technického pravidla se určuje, zda se při registraci pobytu skenuje cestovní pas a doklad o cestovním zdravotním pojištění? Pokud takový dokument existuje, žádám o jeho poskytnutí nebo o poskytnutí jeho relevantní části. Pokud neexistuje, žádám o výslovné sdělení, že takový dokument Policie ČR nemá k dispozici.
Žádám, aby odpověď nebyla omezena pouze na obecné konstatování, že Policie ČR postupuje podle zákona č. 326/1999 Sb. nebo že doklady musí být ověřeny. Předmětem žádosti je konkrétní informace, zda se uvedené doklady při registraci pobytu standardně skenují, v jakém rozsahu a podle jakého pravidla.“
Povinný subjekt dne 12.6.2026 odeslal žadateli vyrozumění, kterým poskytl informace k jednotlivým bodům žádosti.
Dne 12.6.2026 obdržel povinný subjekt od žadatele stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. proti vyřízení bodu 5. žádosti z důvodu, že žadateli byla poskytnuta informace pouze částečně, aniž by bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Žadatel za účelem řádného vyřízení bodu 5. žádosti tento doplnil o konkrétní otázky a předložil požadavek, aby povinný subjekt zodpověděl uvedené body ve znění:
"Žádám proto o doplnění odpovědi v následujícím rozsahu:
1. Existuje interní předpis, metodický pokyn, služební postup, technické pravidlo nebo jiný interní dokument Policie ČR, který konkrétně upravuje rozsah skenování cestovního pasu a dokladu o cestovním zdravotním pojištění při registraci pobytu cizince?
2. Pokud takový dokument existuje, žádám o jeho poskytnutí, případně o poskytnutí jeho relevantní části vztahující se ke skenování cestovního pasu a dokladu o cestovním zdravotním pojištění při registraci pobytu.
3. Pokud takový dokument existuje, ale nemá být poskytnut, žádám o vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v této části.
4. Pokud takový dokument neexistuje, žádám o výslovné sdělení, že Policie ČR nemá k dispozici žádný interní předpis, metodický pokyn, služební postup, technické pravidlo ani jiný interní dokument, který by konkrétně určoval rozsah skenování cestovního pasu a dokladu o cestovním zdravotním pojištění při registraci pobytu cizince."
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (dále také jako "KŘP-K") jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudila stížnost žadatele a v souladu s § 16a odst. 5) zákona č. 106/1999 Sb. tímto vyřizuje stížnost tak, že doplňuje odpověď na bod 5. původní žádosti v rozsahu bodů 1.-4. doplnění ze dne 12.6.2026, čímž vyhovuje stížnosti ve smyslu daného ustanovení.
Povinný subjekt k výše uvedeným bodům doplnění ze dne 12.6.2026 sděluje následující:
ad 1.
Povinný subjekt se pokusil zajistit požadovanou informaci cestou spolupráce s odborem cizinecké policie KŘP-K, přičemž bylo zajištěno "Stanovisko OBP MV k otázce možnosti fotografování osob podezřelých z přestupku, popř. osob dalších a k fotografování (kopírování) dokladů těchto osob". Uvedené stanovisko se však věnuje pouze obecnému oprávnění pořizovat fotografie (či jiný záznam) občanského průkazu či jiného dokladu v souladu s § 62 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nikoliv konkrétní úpravě rozsahu skenování cestovního pasu a dokladu o cestovním zdravotním pojištění při registraci pobytu cizince, a tedy nevyhovuje požadavkům žadatele.
Ve vztahu k požadavku žadatele povinný subjekt dále dohledal čl. 13 odst. 1 pokynu ředitele Ředitelství služby cizinecké policie č. 20/2017 ze dne 5. dubna 2017, o pobytu cizinců, který zní:
Čl. 13
Pořizování kopie dokladu totožnosti
(1) Orgán cizinecké policie při prováděném úkonu, s výjimkou hlášení pobytu, pořídí kopii datové stránky cestovního dokladu cizince s jeho identifikačními údaji a stránek, na nichž se uvedené údaje týkají prováděného úkonu.
Povinný subjekt tímto poskytuje žadateli výše uvedené znění čl. 13 odst. 1 pokynu ředitele Ředitelství služby cizinecké policie č. 20/2017 ze dne 5. dubna 2017, o pobytu cizinců, který se však rovněž vztahuje pouze k obecnému oprávnění pořizovat kopie dokladů v případě, že je to potřebné k úkonům policie, a nikoliv konkrétní úpravě rozsahu skenování cestovního pasu a dokladu o cestovním zdravotním pojištění při registraci pobytu cizince, a tedy nevyhovuje zcela požadavkům žadatele.
S ohledem na tyto skutečnosti Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje uvádí, že kromě výše uvedeného nedisponuje dokumentem, který by se konkrétně věnoval úpravě rozsahu skenování cestovního pasu a dokladu o cestovním zdravotním pojištění při registraci pobytu cizince a zcela tak odpovídal všem požadavkům specifikovaným žadatelem v tomto bodě doplnění žádosti.
ad 2.
Viz odpověď na bod 1.
ad 3.
Viz odpověď na bod 1.
ad 4.
S ohledem na tyto skutečnosti Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje uvádí, že kromě výše uvedeného nedisponuje dokumentem, který by se konkrétně věnoval úpravě rozsahu skenování cestovního pasu a dokladu o cestovním zdravotním pojištění při registraci pobytu cizince a zcela tak odpovídal všem požadavkům specifikovaným žadatelem v tomto bodě doplnění žádosti.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
10. 7. 2026