Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k případům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje byla postoupena část Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v následujícím znění:
"2. Jaké konkrétní evidenční záznamy o mé osobě jsou vedeny, včetně:
• data ukončení záznamu (pokud byl ukončen),
5. V jakém období byly tyto evidenční záznamy vedeny a zda jsou stále aktivní.
7. Žádám dále o informaci, zda povinný subjekt v souvislosti s mou osobou vyžádal, získal nebo využil jakékoli informace, záznamy či podklady od soukromých subjektů (např. bezpečnostních agentur, provozovatelů kamerových systémů, poskytovatelů služeb či jiných právnických osob), a pokud ano, v jakém rozsahu a z jakého právního důvodu.".
K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám sděluji následující:
ad 2)
č. j. XXX
záznam ukončen 24.11.2025,
č. j. XXX
záznam ukončen 22.4.2022,
č. j. XXX
záznam ukončen 15.4.2023,
č. j. XXX
záznam ukončen 17.5.2023,
č. j. XXX
záznam ukončen 4.2.2025,
č. j. XXX
záznam ukončen 27.1.2025,
č. j. XXX
záznam ukončen 26.8.2025,
č. j. XXX
záznam ukončen 11.4.2023;
ad 5)
č. j. XXX
záznam veden od 18.9.2025 do 24.11.2025,
č. j. XXX
záznam veden od 16.4.2022 do 22.4.2022,
č. j. XXX
záznam veden od 4.3.2023 do 15.4.2023,
č. j. XXX
záznam veden od 7.4.2023 do 19.5.2023,
č. j. XXX
záznam veden od 9.11.2024 do 3.3.2025,
č. j. XXX
záznam veden od 27.12.2024 do 30.1.2025,
č. j. XXX
záznam veden od 24.4.2025 do 26.8.2025,
č. j. XXX
záznam veden od 14.3.2023 do 11.4.2023;
ad 7)
č. j. XXX
č. j. XXX
č. j. XXX
č. j. XXX
č. j. XXX
č. j. XXX
č. j. XXX
č. j. XXX
Ani u jedné z uvedených spisových značek povinný subjekt v souvislosti s Vaší osobou NIC z uvedeného nevyžádal, nezískal ani nevyužil.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
8. 6. 2026