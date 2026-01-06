Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k případu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 18.2.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), a to v následujícím znění:
"Žádám o sdělení následujících informací ve věci vedené pod sp. zn. KRPK-XXX:
1. Zda je věc nadále vedena jako probíhající trestní řízení,
2. Zda byla věc odložena
3. Zda bylo ve věci zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby."
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Ad 1)
Ano, trestní řízení v dané věci probíhá.
Ad 2)
Ne, projednávaná věc odložena nebyla.
Ad 3)
Ano, ve věci bylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
1. 6. 2026