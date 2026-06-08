Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k případu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 8.6.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Podle ustanovení § 158 odst. 12 trestního řádu (případně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) Vás tímto zdvořile žádám o sdělení aktuálního stavu vyšetřování v této věci.“
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému dotazu následující informace:
Ve věci Vámi podaného trestního oznámení Vám sdělujeme, že šetření případu podle § 158 trestního řádu provádí policejní orgán, obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří, Školní 775, 357 51 Kynšperk nad Ohří. Vzhledem k tomu, že policejní orgán dosud nezajistil veškeré podklady potřebné pro své rozhodnutí, šetření případu nadále pokračuje. Po jeho ukončení budete v souladu s trestním řádem vyrozuměna.
Mgr. Jaromír Zachař
10. 7. 2026