Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k případu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 2.3.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), a to v následujícím znění:
"ráda bych se Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dotázala, jakým způsobem byl dořešen případ XXX, na soc. sítích vystupující také pod příjmením XXX viz tato zpráva PČR ze dne 5.9.2025: https://policie.gov.cz/clanek/macetou-usmrtila-kote.aspx
Zajímá mne, zda byl případ odložen, postoupen jako přestupek nebo bylo s dotyčnou zahájeno trestní řízení, a pokud byl případ postoupen jako přestupek, případně bylo-li zahájeno trestní řízení, tak s jakým výsledkem?"
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Ve výše specifikované věci v současné době u policejního orgánu stále probíhá trestní řízení. Daná věc tedy nebyla policejním orgánem odložena ani postoupena k projednání v přestupkovém řízení.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
1. 6. 2026