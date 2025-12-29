Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k předvolání
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 20.10.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v následujícím znění:
"a) kolikráte jsem byl já, jako fyzická osoba, předvolána ve věci jakéhokoliv přestupku Městskou Policií Cheb a to od 01.01.2023 do 15.10.2025;
b) u každého předvolání prosím uveďte, v jaké věci jsem byl předvolán a jak přestupkové řízení skončilo;
c) u každého předvolání prosím uveďte kdo byl oznamovatelem.
d) kolikrát požádal Městskou Polici Cheb pan xxx bytem: xxx, aby vyjela do vesnice Chlumeček, Cheb, a to od 01.01.2023 do 15.10.2025.
e) pokud nelze určit, kolikráte byla hlídka v obci Chlumeček na oznámení od pana xxx, žádám sdělit, kolikráte zde obecně byla, a to od 01.01.2023 do 15.10.2025."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., Vaši žádost posoudila a sděluje Vám následující:
Povinný subjekt uvádí, že žadatel své dotazy adresuje Městské policii Cheb, která není součástí Policie České republiky, nýbrž se podle § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, jedná o orgán obce Cheb.
Z tohoto důvodu povinný subjekt konstatuje, že žádost se nevztahuje k jeho působnosti, a odkazuje žadatele na obec Cheb, případně přímo na Městskou policii Cheb.
S ohledem na výše uvedené povinný subjekt žadateli sděluje, že předmětnou žádost o informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. tímto odkládá.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
29. 12. 2025