Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k předešlému podání
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 5.8.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
"...
Opakovaně proto vyzivam organ KŘ. PČR. K. VARY k podani informaci pod bodem 6, připadně vydani rozhodnuti o zamitnuti a to s oduvodněnim.
Dále žadam poskytnuti informaci:
1) Uveďte městske ředitelstvi PČR pod spravou krajského ředitelstvi PČR K. Vary
1-A) Uveďte jméno ředitele a adresu ředitelstvi pod spravou KŘ. PČR. KARLOVY VARY.
2) Uveďte kdo byl zaměstnavatelem osoby XXX nar. XXX bytem XXX v době jeho pusobeni na OOP Habartov, Sokolov - samozřejmě OOP Sokolov, kdyby zase pan XXX chtěl něco spochybňovat.“
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
K první části žádosti povinný subjekt uvádí, že znění předmětného bodu 6) zmiňované žádosti je následující: "Citujte z obsahu žádosti, kterou jsem do PČR podřízených složek KŘ. PČR K. VARY uplatňoval v 8/2023, 11/2023 ve vztahu k čl. 47 pok. Č. 103/2013 PPČR a č. 48." Povinný subjekt uvádí, že jelikož není zřejmé, co by mělo být z uvedených podání citováno, přikládá k této zprávě kopie podání, která odpovídají specifikacím uvedeným v žádosti, v plném rozsahu.
K druhé části žádosti:
ad 1)
V rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje neexistuje žádný útvar s názvem "městské ředitelství". Útvarem nejvíce odpovídajícím Vašemu popisu je územní odbor. K tomu povinný subjekt uvádí, že v rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje existují Územní odbor Karlovy Vary, Územní odbor Cheb a Územní odbor Sokolov.
ad 1-A)
Územní odbor Karlovy Vary
ředitel: plk. Bc. Stanislav Klauz
adresa: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Územní odbor Cheb
ředitel: plk. Mgr. Miroslav Gonos
adresa: Valdštejnova 4, 350 02 Cheb
Územní odbor Sokolov
ředitel: plk. Mgr. Petr Uzlík
adresa: Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov
ad 2)
Povinný subjekt konstatuje, že v uvedeném období byl jmenovaný policista příslušníkem Policie České republiky, a tedy neměl žádného zaměstnavatele ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb
mjr. Mgr. Pavel Žíha
9. 9. 2025