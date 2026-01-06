Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k pohledávkám společnosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 2.3.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), a to v následujícím znění:
"1. Informace o řízeních: Evidujete k dnešnímu dni jakékoliv probíhající řízení, jehož účastníkem je společnost XXX nebo do kterého společnost XXX přihlásila svou pohledávku? V případě existence takovýchto řízení prosíme o zaslání jejich seznamu společně se spisovými značkami a stručným uvedením aktuálního stavu věci.
2. Informace o pohledávkách a závazcích: Evidujete u společnosti XXX jakékoliv splatné či nesplatné pohledávky nebo závazky?
Pokud evidujete vůči společnosti XXX jakékoliv nároky na zaplacení, zdvořile Vás žádáme o zaslání relevantních podkladů prokazujících právní titul, na základě kterého tyto nároky vznikly. Zároveň Vás prosíme o sdělení platebních údajů (číslo účtu, variabilní symbol, název vlastníka účtu a přesná částka), na které může být provedena úhrada."
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Ad 1.
V rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje neprobíhalo ke dni podání žádosti žádné řízení, jehož účastníkem by byla společnost XXX. Veškerá řízení, kde uvedená společnost vystupovala, byla u policejního orgánu řádným způsobem ukončena.
Ad 2.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje neeviduje vůči společnosti XXX žádné pohledávky ani závazky.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
1. 6. 2026