Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k podatelně
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 3.6.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Vážený úřade,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí aktuální informace ohledně vašich úředních hodin a provozu podatelny v období od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026.
Konkrétně žádám o vyjádření k následujícím bodům:
Bude v uvedeném období provoz podatelny a úředních hodin probíhat v režimu standardním, nebo plánujete zavedení specifického prázdninového provozu (omezení otevírací doby, úředních dnů apod.)? Pokud dochází k omezení provozu, žádám o zaslání oficiálního harmonogramu úředních hodin platného pro toto období.
Tuto žádost podávám za účelem zajištění řádné informovanosti o dostupnosti vašich služeb pro veřejnost. Informaci prosím zašlete v zákonné lhůtě do své datové schránky, ze které byla tato žádost odeslána.
S pozdravem,
xxx“
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému dotazu následující informace:
V uvedeném období bude provoz podatelny a úředních hodin probíhat v rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v režimu standardním.
Mgr. Jaromír Zachař
10. 7. 2026