Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k podání vysvětlení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 29.10.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„S ohledem na shora uvedené a v souladu se shora nastíněnou přiléhavou judikaturou Vás tedy žádám dle informačního zákona o poskytnutí:
- úředního záznamu o podání vysvětlení (vyhotoveného zřejmě v souladu s ustanovením § 61 zákona číslo 273/2008 Sb.), sepsaného s xxx, který má být součástí spisového materiálu vedeného pod č.j. KRPK-xxx.
-Materiály, které xxx policii předložil, aby doplnil svojí výpověď.
(dále jen „žádost“)
V průběhu vyřizování žádosti dospěl povinný subjekt k názoru, že žadatel uvedl nesprávné číslo jednací spisového materiálu, který je předmětem jeho zájmu. Na základě této skutečnosti povinný subjekt odeslal dne 3.11.2025 žadateli výzvu k upřesnění žádosti s požadavkem na řádné určení předmětného spisového materiálu tak, aby mohla být žádost bez pochybností náležitě vyřízena.
Dne 3.11.2025 obdržel povinný subjekt od žadatele žádost totožného znění, avšak s opraveným číslem jednacím. Ze strany žadatele současně došlo k zúžení předmětu žádosti na jeden bod, který zní:
„S ohledem na shora uvedené a v souladu se shora nastíněnou přiléhavou judikaturou Vás tedy žádám dle informačního zákona o poskytnutí:
- úředního záznamu o podání vysvětlení (vyhotoveného zřejmě v souladu s ustanovením § 61 zákona číslo 273/2008 Sb.), sepsaného s xxx, který má být součástí spisového materiálu vedeného pod č.j. KRPK-xxx."
Povinný subjekt dále uvádí, že v souladu § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyrozuměl dne 4.11.2025 o podané žádosti dotčenou osobu a poskytl jí prostor k uplatnění jejích práv a oprávněných zájmů.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme požadovaný dokument.
Postupem podle § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt provedl v dokumentu nezbytnou anonymizaci osobních údajů tak, aby nedošlo k ohrožení práv třetích osob. Povinný subjekt uvádí, že znečitelnil identifikační údaje, kontaktní údaje a výpověď třetí osoby. Při rozhodování o znečitelnění výše uvedených údajů vycházel povinný subjekt z ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., který stanoví, že „informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.“
mjr. Mgr. Pavel Žíha
29. 12. 2025