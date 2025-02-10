Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k podání na PČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 19.8.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Si Vas musim dovolit požadat o informace v souladu s info zakonem č. 106/1999 Sb.
1) Uveďte čas, datum a osobu, která osobu: XXX, nar. XXX umisťovala dne XXX do policejni - lůžkove celi, uveďte adresu tohoto zařizeni, a doplňte na či toto bylo pokyn.
2) Citujte z obsahu vlastnoručně sepsanych žádosti, navrhu osoby XXX, XXX datovanych. XXX, ktere a kdo za PČR. od této osoby převzal. K tomuto bodu doplňte kam a komu byli tyto pisemnosti a kym postoupeny. A to z doby kdy byl XXX umistěn v mistech pod bodem 1) této žadosti kdy Prosím vysvětlete bliže různé druhy pochybnosti, ktere a proč jsou vytvořené. - Navrhuji nevytvářet.
3) Uveďte služebni čísla policistu PČR. kteři XXX provaděli eskortu osoby XXX z okres. soudu Sokolov do věznice Ostrov n. Ohří.
4) Uveďte zda a kteři policiste byli učastni u vazebniho zasedani XXX u OS. Sokolov čj. XXX/2023.
5) Doplňte: zda osoba XXX je stále pracujici fizickou osobou ve složce: PČR a pokud ne, uveďte od kdy.
6) Uveďte jména vedeni OVK KŘ. PČR. K. Vary.“
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
ad 1)
PEO Sokolov se nachází na adrese: Jednoty 1773, 356 01 Sokolov. Příjem osoby XXX byl proveden na žádost XXX z 2. OOK Sokolov. Umístění prováděli XXX jako dozorčí služba, kontrolu osoby a umístění do cely XXX a XXX.
ad 2)
Na základě specifikací uvedených v žádosti byly dohledány podněty, které Vám zasíláme přílohou k tomuto vyrozumění. Podnět adresovaný Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje byl přijat na PEO Sokolov a postoupen k vyřízení na OVK. Podnět adresovaný Okresnímu soudu v Sokolově byl přijat na PEO a následně cestou OVK postoupen Okresnímu soudu v Sokolově.
ad 3) a 4)
Eskortu k OS Sokolov a následně do věznice Ostrov n. Ohří prováděli XXX, OEČ XXX, XXX, OEČ XXX a XXX, OEČ XXX.
ad 5)
Jmenovaný je příslušníkem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
ad 6)
Vedoucím OVK, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje je mjr. Bc. Jan Špoula.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
2. 10. 2025