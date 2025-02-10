Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k podání na PČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje (dále jen „povinný subjekt“) byla dne 12.9.2025 doručena žádost podaná s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žadatele XXX (dále jen „žadatel“), a to ve znění:
  
"Dobrý den, 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění veškerých podání učiněných na Policii ČR OO Sokolov, paní XXX, narozenou XXX, trvale bytem XXX. Žádám o zpřístupnění učiněných podání, výpovědí zúčastněných osob, protokolů vyhodnocení kamerových záznamů, předání věci, a to v časovém období od 1.12.2024 do dnešního dne. 
 
Na celé záležitosti mám právní zájem. 
Požadované podklady obsahující informace bych si vyzvedl osobně na Policii ČR OO Sokolov. 
S pozdravem a přáním hezkého dne, 
 
XXX"
  
Povinný subjekt tímto žadateli sděluje, že jeho podání bylo v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“) dle svého skutečného obsahu vyhodnoceno jako žádost o nahlížení do spisu ve smyslu § 38 správního řádu popř. ve smyslu § 65 trestního řádu, kdy se žadatel domáhá zpřístupnění veškerých podání učiněných na Policii ČR OO Sokolov, paní XXX.
  
Ustanovení § 38 správního řádu a § 65 trestního řádu představuje komplexní úpravu poskytování informací, která vyhovuje zákonné výluce dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tudíž se zákona č. 106/1999 Sb. v případě tohoto podání vůbec neužije. 
 
Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt žadateli sděluje, že jeho žádost nespadá do režimu zákona č. 106/1999 Sb., a odkazuje ho k přímému uplatnění žádosti o nahlédnutí do spisu na obvodním oddělení Policie ČR Sokolov (tlf. 974 376 600), Hornická 2198, 356 15 Sokolov tak, aby mohl tento organizační článek Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje o žádosti rozhodnout a případně mohly být stanoveny konkrétní podmínky nahlédnutí do spisu.  

Mgr. Jaromír Zachař
2. 10. 2025

