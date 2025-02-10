Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k PEO
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 13.8.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„1) Uveďte korespondenčni adresu a jméno vedouciho ve dnech XXX v Sokolově odděleni cel předběžneho zadrženi vedene jako: VEO. nebo PEO.
2) Uveďte služebni čislo pracovniku VEO co ve dnech XXX“ do XXX. v tomto oddělení vykonavali vedoucí pozici směny.
3) Citujte z obsahu poučeni osoby při umístěni do cely ve smyslu zak. 273/2008 Sb.
1) Při umístěni a pobytu
I.
A) D) E)
4) Citujte zavazný pokyn pro vaš uzemni odbor č. 103/2013 čl. 46, 47, 48 prezidenta PČR.
5) Uveďte kdy a v jake formě se ve vašem obvodě tento pokyn aplikoval.
6) Citujte z přijatych navrhu a podnětu ktere kdy a jak byli ve dnech XXX od me osoby na odd. VEO převzaty.
7) Uveďte komu byli postoupeny.
8) Citujte z dopisu, ktery sem v roce XXX adresoval vedoucímu SKPV uzemnimu ředitelství PČR Sokolov Dolni Rychnov.
9) Citujte z jeho odpovědi, kterou od zaslal do xxx k rukám xxx.
10) Doplňte jaka byla reakce na dopis pod bodem 9 ze strany adresovaneho.
11) Uveďte kdo je zaměstnavatelem u PČR osoby: XXX, kdy byl do PČR přijat, kdo a kdy mu před nastupem do PČR dělal psychologicky posudek a kdo standartni - zdravotní. Uveďte lékaře, který mu XXX vystavil pracovní neschopnost, a jak ji oduvodnil.“
Dne 26.8.2025 bylo povinnému subjektu na základě výzvy doručeno upřesnění žádosti ve znění:
"8) V XXX sem na podatelnu PČR v Dolním Rychnově u Sokolova přišel a pracovníkovi podatelny sem předal listinu vlastnoručně psanou. Dopis byl adresovany řediteli tohoto úřadu - bod 8! pro případ pochybností.
9) Zde se odkazuji na dopis od OVK K. Vary Kř. PČR ze dne XXX a to na II odstavec tohoto vyrozumění. Zde doplňuji žádost o inofrmaci dle z. 106/1999 Sb: Citujte z obsahu dopisu SKPV UO Sokolov ze dne XXX.
10) Navazuje na bod 9) této RE na výzvu. Na bod 9) odepisoval XXX, i já. A odesilali sme to každy na SKPV Sokolov. XXX datově, já obálkou!"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
ad 1)
Jméno vedoucího dle dané specifikace: ppor. XXX, OEČ: XXX
Korespondenční adresa:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
odbor služby pořádkové policie,
pohotovostní a eskortní oddělení,
Jednoty 1773,
365 01 Sokolov.
ad 2)
OEČ: XXX, XXX a XXX.
ad 3)
„1. Při umístění a pobytu v cele máte právo:
I.
a) na respektování Vaší lidské důstojnosti a aby na Vás nebyl činěn fyzický ani psychický nátlak,
d) být informován(a) policisty o dalším předpokládaném úředním postupu a předpokládaném omezení Vaší svobody,
e) na podávání návrhů, podnětů a stížností; sepsat a podat stížnost na postup Policie České republiky. Máte-li právního zástupce, realizujte své právo podávat návrhy, podněty a stížnosti jeho prostřednictvím. Pokud právního zástupce nemáte, sepíšete si návrhy, podněty a stížnosti sám(a) - z bezpečnostní důvodů pod dohledem policisty v místnosti pro provádění výslechů nebo v obdobném prostoru útvaru policie. Pokud z objektivních důvodů nejste schopen(a) sepsat návrh, podnět nebo svoji stížnost, policista zabezpečující výkon ostrahy cely o tom ihned informuje cestou příslušného operačního střediska skupinu vnitřní kontroly a po té pracovník skupiny vnitřní kontroly Váš návrh, podnět nebo stížnost sepíše a Vy jej podepíšete.“
ad 4)
„Čl. 46
Doklady osob ve vazbě
Osobní doklady vystavené na jméno obviněného (např. občanský průkaz, vojenská knížka, cestovní doklady, průkazy opravňující ke vstupu na pracoviště), který je vzat do vazby, se uloží spolu s osobními věcmi obviněného. Zbrojní průkaz a průkazy zbraní vystavené na jméno obviněného se zašlou s krátkým přípisem útvaru policie, který doklady vydal.
Čl. 47
Zajištění obydlí a péče o osoby a zvířata
(1) Policejní orgán osobu omezenou na osobní svobodě vyzve k učinění dispozice, jak má být po dobu omezení její osobní svobody nakládáno s majetkem, ke kterému má tato osoba určitá práva či povinnosti (např. vlastnické či užívací právo, povinnost péče o zvíře). Policejní orgán umožní osobě omezené na osobní svobodě určit osobu, která bude dispozice zaopatřovat. Neurčí-li takovou osobu, nebo ji nebude možné ani přes přiměřeně vynaložené úsilí kontaktovat, je policejní orgán povinen s přihlédnutím k učiněným dispozicím v rámci předcházení škodám a ochrany majetku učinit v nezbytném rozsahu potřebná opatření.
(2) Bez souhlasu ze strany osoby omezené na osobní svobodě, nesmí policejní orgán do prostor chráněných pro nedotknutelnost obydlí vstoupit. Výjimkou jsou případy, kdy jsou naplněny podmínky stanovené v právním předpise.
(3) Pokud osoba v okamžiku omezení na osobní svobodě za poskytnutí přiměřené součinnosti policejního orgánu nezajistí odpovídající péči o dítě, požádá policejní orgán příslušný obecní úřad o zajištění neodkladné péče podle právního předpisu.
(4) Pokud osoba v okamžiku omezení na osobní svobodě pečuje o dospělou osobu vyžadující trvalou péči (rozhodnutí o nároku na příspěvek na péči ve III nebo IV stupni závislosti) a tuto péči nelze svěřit jiné osobě, kontaktuje policejní orgán sociálního pracovníka obecního úřadu s rozšířenou působností. V mimopracovní době kontaktuje policejní orgán s žádostí o zajištění neodkladné péče zdravotnickou službu.
Čl. 48
Společné ustanovení
Podle čl. 46 a 47 postupuje policejní orgán i v případě zadržení nebo vzetí do vazby cizího státního příslušníka s trvalým pobytem mimo území České republiky. Neučiní-li tento obviněný o svých věcech žádné dispozice, podá policejní orgán návrh na předání věcí příslušnému zastupitelskému úřadu. O tomto opatření obviněného vyrozumí.“
ad 5)
Tento pokyn se aplikuje vždy a v plném rozsahu.
ad 6)
Na základě specifikací uvedených v žádosti byly dohledány podněty ze dne XXX, které Vám zasíláme přílohou k tomuto vyrozumění.
ad 7)
Podnět adresovaný Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje byl přijat na PEO Sokolov a postoupen k vyřízení na OVK. Podnět adresovaný Okresnímu soudu v Sokolově byl přijat na PEO a následně cestou OVK postoupen Okresnímu soudu v Sokolově. Podnět adresovaný vedoucí 2. oddělení obecné kriminality, Územního odboru Sokolov byl přijat na PEO Sokolov a postoupen vedoucí 2. oddělení obecné kriminality, Územního odboru Sokolov.
ad 8)
Povinnému subjektu se nepodařilo dohledat listinu, která by odpovídala specifikacím uvedeným v žádosti.
ad 9)
Přílohou této zprávy Vám zasíláme požadovaný dokument ze dne XXX.
ad 10)
Přílohou této zprávy Vám zasíláme požadovaný dokument ze dne XXX (u povinného subjektu evidován dne XXX). Jiný dokument, který by odpovídal specifikacím uvedeným v žádosti, se povinnému subjektu se nepodařilo dohledat.
ad 11)
Jmenovaný je ve služebním poměru u Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje od 1. 10. 2007. Služební poměr jmenovaného stále trvá.
Prvotní lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je z XXX a byl vydán Zdravotnickým ústavem v Plzni.
Psychologický posudek byl vystaven dne XXX psychologickým pracovištěm z oddělení personální práce správy Západočeského kraje Policie ČR.
Pracovní neschopnost v XXX vystavila XXX. Vystavení pracovní neschopnosti neobsahuje odůvodnění.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
2. 10. 2025