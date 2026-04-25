Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k nepřítomnosti občanského zaměstnance
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 25.4.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), a to v následujícím znění:
"Dále dle ust. § 4a Zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí informace, kdy měl v měsíci dubnu roku 2026 občanský zaměstnanec XXX řádnou dovolenou, náhradní volno a výkon služby."
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Vámi označený zaměstnanec Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v měsíci dubnu 2026 nečerpal řádnou dovolenou ani náhradní volno. Výkon jeho pracovní činnosti probíhal v pravidelném rozvržení pracovní doby od pondělí do pátku.
Z celkového znění Vaší žádosti povinný subjekt dovozuje, že se Váš dotaz konkrétně vztahuje k datům 15. 4., 16. 4. a 17. 4. 2026. Ve vztahu k těmto dnům Vám povinný subjekt sděluje, že jmenovaný zaměstnanec v uvedených dnech vykonával pracovní činnost mimo místo svého pravidelného pracoviště.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
8. 6. 2026