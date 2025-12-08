Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k měření rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 8.12.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Žádám o zaslání úplného seznamu (určení) úseků a konkrétních míst na pozemních komunikacích na území města Loket (PSČ 357 33), které Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, určila pro měření rychlosti projíždějících vozidel Městskou policií Loket, a to ve smyslu ustanovení § 79a zákona č 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Žádám o poskytnutí dokumentu/stanoviska, které je aktuálně platné (tj. platné v době podání této žádosti nebo platné pro kalendářní roky 2025 a 2026)."
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme dokument, který obsahuje požadované informace.
mjr. Mgr. Pavel Žíha