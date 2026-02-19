Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k incidentu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 1.6.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací vztahujících se k incidentu, ke které došlo dne 15. 5. 2026 přibližně ve 21:00 hodin na ulici před domem XXX v Karlových Varech.
Incident jsem sledoval. Na místo následně přijela hlídka Policie ČR. Pro identifikaci události uvádím služební číslo jednoho ze zasahujících policistů: XXX. Následně jsem byl vyzván k uvedení svých osobních a kontaktních údajů a dotázán na stručný průběh incidentu. Pro přesné ztotožnění věci v policejních evidencích doplňuji, že hlavní účastnicí incidentu, jejíž jednání hlídka na místě řešila, byla paní XXX.
Žádám o poskytnutí následujících informací:
1) Zda byla uvedená událost Policií České republiky zaevidována, případně pod jakým číslem jednacím či číslem spisu.
2) Zda byla věc již odložena, postoupena jinému věcně a místně příslušnému orgánu, případně kterému konkrétnímu, nebo zda je nadále prověřována.
3) Počet služebních zákroků, oznámení nebo jiných evidovaných událostí vztahujících se k adrese XXX v Karlových Varech za období od 1. 1. 2025 do dne vyřízení této žádosti, a to bez uvedení osobních údajů zúčastněných osob.
Jsem si vědom toho, že některé informace mohou podléhat zákonným omezením, zejména s ohledem na ochranu osobních údajů třetích osob a případně probíhající řízení. V takovém případě žádám o poskytnutí informací alespoň v maximálním rozsahu, který právní předpisy umožňují.
O tyto informace žádám z důvodu, že v dané lokalitě dochází k opakovaným konfliktním situacím narušujícím veřejný pořádek, přičemž výše jmenovaná osoba je jejich pravidelným účastníkem. Tyto incidenty dlouhodobě a negativně ovlivňují klidné sousedské soužití v domě a okolí.“
Dále jen "žádost".
Pozn. povinného subjektu - v žádosti bylo pro přehlednost odpovědi provedeno očíslování jednotlivých otázek.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému dotazu následující informace:
ad 1)
Vámi zmiňovaná událost byla zaevidována po č.j. KRPK-XXX.
ad 2)
Věc je nadále v šetření pro podezření ze spáchání přestupku.
ad 3)
V požadovaném období bylo na Vámi uvedené adrese evidováno:
13.4.2025 - oznámení, že si někdo u ubytovny XXX dělá oheň
13.6.2025 - oznámení, že ve XXX byl ohňostroj
8.7.2025 - oznámení, že ženě volal někdo, kdo špatně dýchá
2.8.2025 - oznámení, že ve XXX střílí ohňostroj
1.1.2026 - oznámení, že se na ulici hádá a pere parta lidí
1.1.2026 - oznámení o slovním napadání a odpalování pyrotechniky
19.2.2026 - oznámení rušení nočního klidu
24.4.2026 - oznámení rušení nočního klidu
15.5.2026 - oznámení napadání lidí teleskopickým obuškem
24.5.2026 - oznámení zabouchnutí dveří bytu
Mgr. Jaromír Zachař
10. 7. 2026