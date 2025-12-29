Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k dopravně inženýrským opatření

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 22.10.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění: 

„Žádám zaslaní všech dopravně inženýrských opatření, která odsouhlasil dopravní inspektorát za poslední 3 roky ve spojeni se stavbou mostu ev.č. 222 14 – 1 Šemnice.“

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující informace:

Přílohou této zprávy Vám zasíláme dokumenty, jejichž obsahem jsou požadované informace. 

Povinný subjekt provedl v dokumentech nezbytnou anonymizaci osobních údajů tak, aby nedošlo k ohrožení práv třetích osob. Při rozhodování o znečitelnění výše uvedených údajů vycházel povinný subjekt z ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu."

mjr. Mgr. Pavel Žíha
29. 12. 2025

Související dokumenty

  • Stanoviska
    Velikost souboru: 177,0 KB / formát PDF
  • Stanoviska
    Velikost souboru: 413,9 KB / formát PDF
  • Stanoviska
    Velikost souboru: 444,6 KB / formát PDF

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 