Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k č.j.
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 26.8.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ve vztahu k č.j. KRPK-XXX, a to v následujícím znění:
„Pane Žíha
opět problém
K věci vyšše c.j. z dne 5.9.25 kterou ste spracoval ste mě nevratil tu přiloženou - mnou kopii snimku k žádosti o info. Touto cestou tedy žadam o vraceni, a využiji teto komunikace k uplatněni prozby a to, aby mě OVK. KŘ. PČR. K.Vary zaslalo:
Buď kopii z posledniho mě vyrozuměni o vyřizeni mé stižnosti na udalost z XXX v Sokolově, OVK mě kontaktovali v červenci, srpnu, nebo červnu 2025.
Případně mé informace z tohoto vyrozuměni poskytněte v ramci zak. o info - 106/1999.
Dále vás žádám, aby mě kontaktoval písemně pan Šavrna a vyzval mě k pisemnemu vyřešeni jisteho problému - bez prostřednictvim II a III osob.
A ČJ.
Na jeho dopis budu obratem reagovat.
Děkuji za spolupraci“.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme požadované dokumenty, tedy kopii snímku, kterou jste předložil k žádosti o informace, a dále kopii posledního vyrozumění o vyřízení Vaší stížnosti dle uvedených specifikací.
K požadavku uvedenému v závěru Vašeho podání dále sdělujeme:
Pokud máte potřebu nějakého sdělení konkrétní osobě, obraťte se na adresu ve tvaru:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary
Korespondence bude řádně zaevidována v souladu se spisovým řádem a řešením bude pověřen určený pracovník krajského ředitelství.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
2. 10. 2025