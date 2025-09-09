Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k Č.j.
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 05.07.2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (dále jen "povinný subjekt") žádost pana XXX, nar. XXX, bytem XXX (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informace s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), a to v následujícím znění:
"Využívám svého práva na seznámení s informacemi dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pošlete mi prosím dokument s č j. KRPK-XXX."
Na základě výzvy k upřesnění žádosti bylo dne 17.7.2025 povinnému subjektu doručeno ze strany žadatele doplnění podání v následujícím znění:
"Doplňuji mou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., dle výzvy č. j. KRPK-XXX.
Pokud pod č j. KRPK-XXX evidujete více dokumentů, žádám o zaslání všech patřičných dokumentů."
Dne 29.07.2025 bylo žadateli doručeno vyrozumění se sdělením, že jeho žádost o informace byla v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dle svého skutečného obsahu vyhodnocena jako žádost o nahlížení do spisu ve smyslu § 38 správního řádu, jelikož se žadatel domáhá poskytnutí všech dokumentů evidovaných pod č.j. KRPK-XXX.
S ohledem na tuto skutečnost byl žadatel odkázán na Odbor služby dopravní policie, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, kde je předmětný spisový materiál č. j. KRPK-XXX veden, k přímému uplatnění žádosti o nahlédnutí do spisu.
Dne 02.08.2025 obdržel povinný subjekt odvolání žadatele proti vyřízení jeho žádosti o informace.
Povinný subjekt má za to, že žádost byla vyřízena v souladu se zákonem, kdy byla aplikována výluka dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tudíž se zákona č. 106/1999 Sb. v případě tohoto podání vůbec neužije.
Povinný subjekt opravný prostředek žadatele předložil nadřízenému orgánu a navrhl, aby nadřízený orgán postup povinného subjektu potvrdil.
Nadřízený orgán podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odvolání zamítl.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
9. 9. 2025