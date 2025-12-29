Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k Č.j.
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 21.12.2025 byla ze strany obvodního oddělení Karlovy Vary postoupena analyticko-právnímu oddělení k vyřízení Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„K č. j.: KRPK- xxx/PŘ-2025-190313
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení následujících informací:
• Stručný popis skutku nebo jednání, které bylo prověřováno, tedy čeho se oznámení týkalo.
• Zda byla věc ukončena, případně kdy a s jakým výsledkem (např. odložení, postoupení správnímu orgánu).
• Sdělení právní povahy a postavení mé osoby ve věci, pro kterou jsem byl předvolán, a konkrétně, zda oznamovatel uplatnil tvrzení, že bych měl být osobou, která spáchala trestný čin nebo přestupek.
• Pokud to právní předpisy umožňují sdělení, kdo byl oznamovatelem v dané věci.
• Pokud byla věc postoupena jinému orgánu, uvedení, kterému orgánu byla postoupena."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující informace:
Stručný popis skutku nebo jednání, které bylo prověřováno, tedy čeho se oznámení týkalo.
• Prověřován byl urážlivý komentář zveřejněný na sociální síti Facebook.
Zda byla věc ukončena, případně kdy a s jakým výsledkem (např. odložení, postoupení správnímu orgánu).
• Věc byla dne 5.3.2025 odložena dle § 74 odst. 3 písm. b) zákona číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení právní povahy a postavení mé osoby ve věci, pro kterou jsem byl předvolán, a konkrétně, zda oznamovatel uplatnil tvrzení, že bych měl být osobou, která spáchala trestný čin nebo přestupek.
• V dané věci jste byl v postavení osoby podávající vysvětlení z důvodu objasnění skutečností důležitých pro dané řízení. Veškerá tvrzení oznamovatele představují projevy osobní povahy ve smyslu § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., a tedy na informace tohoto charakteru dopadá zákonné omezení práva na informace dle tohoto ustanovení. Spolu s tímto vyrozuměním je Vám zasláno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v tomto rozsahu.
Pokud to právní předpisy umožňují sdělení, kdo byl oznamovatelem v dané věci.
• Na informace tohoto charakteru dopadá zákonné omezení práva na informace dle § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Spolu s tímto vyrozuměním je Vám zasláno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v tomto rozsahu.
Pokud byla věc postoupena jinému orgánu, uvedení, kterému orgánu byla postoupena.
• Věc byla po celou dobu vedena u obvodního oddělení Karlovy Vary - město.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
29. 12. 2025