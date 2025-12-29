Policie České republiky  

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 21.12.2025 byla ze strany obvodního oddělení Karlovy Vary postoupena analyticko-právnímu oddělení k vyřízení Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění: 
„K č. j.: KRPK- xxx/PŘ-2025-190313 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení následujících informací: 
•    Stručný popis skutku nebo jednání, které bylo prověřováno, tedy čeho se oznámení týkalo. 
•    Zda byla věc ukončena, případně kdy a s jakým výsledkem (např. odložení, postoupení správnímu orgánu). 
•    Sdělení právní povahy a postavení mé osoby ve věci, pro kterou jsem byl předvolán, a konkrétně, zda oznamovatel uplatnil tvrzení, že bych měl být osobou, která spáchala trestný čin nebo přestupek. 
•    Pokud to právní předpisy umožňují sdělení, kdo byl oznamovatelem v dané věci. 
•    Pokud byla věc postoupena jinému orgánu, uvedení, kterému orgánu byla postoupena."

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující informace:

Stručný popis skutku nebo jednání, které bylo prověřováno, tedy čeho se oznámení týkalo. 
•     Prověřován byl urážlivý komentář zveřejněný na sociální síti Facebook.
Zda byla věc ukončena, případně kdy a s jakým výsledkem (např. odložení, postoupení správnímu orgánu). 
•    Věc byla dne 5.3.2025 odložena dle § 74 odst. 3 písm. b) zákona číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení právní povahy a postavení mé osoby ve věci, pro kterou jsem byl předvolán, a konkrétně, zda oznamovatel uplatnil tvrzení, že bych měl být osobou, která spáchala trestný čin nebo přestupek. 
•    V dané věci jste byl v postavení osoby podávající vysvětlení z důvodu objasnění skutečností důležitých pro dané řízení. Veškerá tvrzení oznamovatele představují projevy osobní povahy ve smyslu § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., a tedy na informace tohoto charakteru dopadá zákonné omezení práva na informace dle tohoto ustanovení. Spolu s tímto vyrozuměním je Vám zasláno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v tomto rozsahu.
Pokud to právní předpisy umožňují sdělení, kdo byl oznamovatelem v dané věci. 
•    Na informace tohoto charakteru dopadá zákonné omezení práva na informace dle § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Spolu s tímto vyrozuměním je Vám zasláno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v tomto rozsahu.

Pokud byla věc postoupena jinému orgánu, uvedení, kterému orgánu byla postoupena.
•    Věc byla po celou dobu vedena u obvodního oddělení Karlovy Vary - město.

mjr. Mgr. Pavel Žíha
29. 12. 2025

