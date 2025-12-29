Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k Č.j.
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 9.7.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
"na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informace ve formě: Kopie rozhodnutí, popř. jiného úkonu, kterým byla ukončena věc, prověřovaná pod spisovou značkou č. j. KRPK-xxx/TČ-2024-190981, v níž byla dne 1. 10. 2024 u Vašeho útvaru vyslechnuta v postavení osoby podávající vysvětlení dle § 158 odst. 6 trestního řádu xxx.
Pokud předmětná věc dosud nebyla ukončena, žádám o sdělení této skutečnosti a o informaci, ve které fázi řízení se věc aktuálně nachází.
V případě, že bude rozhodnutí obsahovat osobní údaje třetích osob, pak přirozeně s jejich anonymizací."
Dne 27.8.2025 bylo povinnému subjektu doručeno ze strany odvolacího orgánu rozhodnutí o odvolání, kterým bylo zrušeno napadené rozhodnutí č.j. KRPK-xxx/ČJ-2025-1900AP ze dne 22.7.2025 a předmětná žádost byla vrácena povinnému subjektu k novému projednání.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost na základě výše uvedených skutečností znovu posoudila a sděluje Vám následující:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme požadované usnesení o odložení věci ze dne 12.3.2025, kterým byla ukončena věc vedená povinným subjektem pod č.j. KRPK-xxx/TČ-2024-190981.
Povinný subjekt provedl v dokumentu nezbytnou anonymizaci osobních údajů tak, aby nedošlo k ohrožení práv třetích osob. Povinný subjekt uvádí, že znečitelnil identifikační údaje třetích osob, výpovědi třetích osob, a další údaje, jejichž prostřednictvím by při dohledání spojitostí z veřejně dostupných zdrojů mohly být třetí osoby přímo identifikovány (identifikační znaky základní školy, názvy mediálních prostředků, názvy článků, název veřejné zakázky a údaje právnické osoby vystupující v řízení). Při rozhodování o znečitelnění výše uvedených údajů vycházel povinný subjekt z ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., který stanoví, že „informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.“
mjr. Mgr. Pavel Žíha
29.12.2025