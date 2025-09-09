Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k Č.j.
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 20.8.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„1. Dne 22. 07. 2024 došlo ze strany Policie ČR (KRPK) k využití mých osobních údajů vedených v registru obyvatel a evidenci obyvatel, a to pod spisovou značkou KRPK-XXX. - Žádám o sdělení důvodu a účelu tohoto dotazu, včetně právního základu, na jehož podkladě byly mé údaje vyžádány.
2. Současně žádám o vysvětlení, co ve spisové značce „PŘ“ označuje, tj. jaký druh řízení či agendy Policie ČR je pod touto zkratkou veden.“
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
ad 1)
Dne 22.7.2024 jste na Obvodním oddělení Policie ČR v Sokolově podal vysvětlení ve věci přestupku vedeného pod spisovou značkou Č.j. XXX, před tímto úkonem bylo nutné provést ztotožnění Vaší osoby v registru obyvatel.
ad 2)
„PŘ“ ve spisové značce označuje řízení ve věci přestupků.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
9. 9. 2025