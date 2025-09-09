Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k Č.j.
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 13.8.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Dobrý den, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si tímto dovoluji požádat o poskytnutí úředního záznamu a fotografie evidované pod č. j. KRPK-XXX.
Žádám o zaslání odpovědi a požadovaných informací v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky XXX.“
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému dotazu následující informace:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme požadované dokumenty.
Povinný subjekt provedl v dokumentech nezbytnou anonymizaci osobních údajů tak, aby nedošlo k ohrožení práv třetích osob. Při rozhodování o znečitelnění výše uvedených údajů vycházel povinný subjekt z ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.“
mjr. Mgr. Pavel Žíha
9. 9. 2025