Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k Č.j.
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 26.8.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ve vztahu k č.j. KRPK-XXX, a to v následujícím znění:
„Pokud hovoříte o dopise z 12.12.2023 pak zašlete jeho kopii. A to v rámci zákona č. 106/1999 Sb. o info.“
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme požadovaný dokument.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
2. 10. 2025