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Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k automatům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 3.6.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění: 
 
„Vážené Krajské ředitelství policie . 
v rámci mého analytického výzkumu hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky u složek Policie ČR žádám o poskytnutí následujících informací: 
 
Zda je provoz automatů na teplé nápoje (káva, čaj apod.) umístěných v prostorách Krajského ředitelství policie kraje hrazen, dotován nebo spolufinancován z rozpočtu Policie ČR, případně ze zdrojů státního rozpočtu. 
 
Pokud je provoz automatů součástí smlouvy o nájmu prostor nebo jiné provozní smlouvy, žádám o sdělení cenové hladiny nabízených nápojů (konkrétně cena za 1 porci kávy/espressa) pro zaměstnance a příslušníky sboru. 
 
V případě, že jsou náklady na kávu/nápoje jakkoli reflektovány v provozních výdajích ředitelství, žádám o doložení přehledu těchto výdajů za měsíc březen 2026. 
 
Důvodem žádosti je ověření, zda veřejné prostředky nejsou vynakládány na provoz, který by měl být plně samofinancovatelný, či zda v rámci státní správy nedochází k neúměrnému dotování soukromých dodavatelů občerstvení. 
 
Jakožto občan mám právo na transparentní informaci o tom, jak jsou využívány prostředky na provoz úřadů, pod které spadá i správa budov Policie ČR. Informace zašlete v zákonné lhůtě do mé datové schránky XXX. 
 
S pozdravem, 
xxx“
 
(dále jen „žádost“)
 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému dotazu následující informace:

Provoz automatů na teplé nápoje umístěných v prostorách Krajského ředitelství policie kraje NENÍ hrazen, dotován nebo spolufinancován z rozpočtu Policie ČR, případně ze zdrojů státního rozpočtu.

Provoz těchto automatů ve vlastnictví nájemce je upraven smlouvou o nájmu, kde naopak nájemce platí za pronajatý prostor Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje a spotřebované energie. Cenová hladina prodávaných nápojů a potravin je plně v kompetenci nájemce.

Mgr. Jaromír Zachař
10. 7. 2026

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