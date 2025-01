Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace dotaz k trestním řízením

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje byla ze strany Policejního prezidia České republiky dne 10.5.2024 postoupena k přímému vyřízení žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:

V případě těchto incidentů Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj.

v rámci

a. prověřování

b. po ZÚTR

c. v rámci NPO

d. a či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

2. Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.

3. O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)

4. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, opakovaně trestaná osoba)

5. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačovala oběť (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost)

6. Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?

7. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a spisovou značku státního zastupitelství

8. Současně žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo ve věci vydáno. Pokud byla věc v přípravném řízení odložena, žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o odložení věci.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému dotazu následující informace:

K řízení vedenému pod č.j. KRPK-XXX uvádíme:

1. Skutek byl po celou dobu kvalifikován jako přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku.

2. Grafický obsah s doprovodnými komentáři jako: "XXX"; "XXX!" S vyobrazením Georgijevské stuhy. "XXX!!!!" Vítězství bude naše přátelé! S vyobrazením fotografie ruského prezidenta. A další.

3. Mezi dny 23.12.2022 a 01.01.2023 postupně zveřejnil na internetové sociální síti Twitter, která funguje jako veřejný prostor, pod uživatelským jménem, celkem 8 příspěvků včetně obrazového materiálu, tedy tzv. tweetů, částečně v ruském jazyce a částí v českém jazyce, kde veřejně vyjadřoval podporu ozbrojeného útoku sil Ruské federace na nezávislou a svrchovanou republiku Ukrajina, vedeného od 24.02.2022 za účelem zničení její územní celistvosti a politické nezávislosti, tedy veřejně schvaloval zločiny proti míru, čímž poškodil veřejný zájem.

4. Pachatel: Občan ČR, muž, věk 49 let, v minulosti řešen pro jinou trestnou činnost.

5. Oběť: veřejný zájem.

6. Ze strany pol. orgánu ukončeno dne 07.07.2023 podle § 179c/1 tr.ř. (ZPŘ).

7. Okresní státní zastupitelství v Karlových Varech, sp.zn. XXX

8. Není součástí spisového materiálu.

K řízení vedenému pod č.j. KRPK-XXX uvádíme:

1.

a) přečin Poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 trestního zákoníku

b) přečin Poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 trestního zákoníku

c) přečin Poškození cizí věci dle § 228 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákoníku

d) v průběhu prověřování byla právní kvalifikace na základě zjištěných skutečností rozšířena, tak

jak je uvedeno v bodě č. 1. písm. c)

2. Provedeným ohledáním poškozeného vozidla ukrajinské značky byl v laku nalezen vyrytý nápis ve tvaru písmena "Z".

3. Dne 27.08.2022 v době od 14:00 hodin do 15:40 hodin v K. Varech poškodil u zde zaparkovaného vozidla lak na levém a pravém zadním boku karoserie a dále na dveřích kufru vozidla, a to vyrytím písmene Z, čímž způsobil oznamovateli škodu.

4. Neznámý pachatel

5. Oběť: majetek

6. Dne 16.5.2023 věc dle § 159a odst. 5 trestního řádu odložena.

7. Ne.

8. Opis výroku usnesení dle § 159a odst. 5 trestního řádu:

Dne 16.5.2023 podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu policejní orgán Územní odbor Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary o d k l á d á trestní věc podezření ze spáchání přečinu Poškození cizí věci podle § 228 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že dne 27.08.2022 v době od 14:00 hodin do 15:40 hodin v K. Varech poškodil u zde zaparkovaného vozidla lak na levém a pravém zadním boku karoserie a dále na dveřích kufru vozidla, a to vyrytím písmene Z, čímž způsobil poškozenému škodu, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání.

K řízení vedenému pod č.j. KRPK-XXX uvádíme:

1.

a) přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle

§ 356 odst. 1 trestního zákoníku

b) přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1 trestního zákoníku

c) přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákoníku v souběhu s přečinem násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 trestního zákoníku

d) v průběhu vyšetřování byla právní kvalifikace na základě zjištěných skutečností rozšířena, tak jak je uvedeno v bodě č. 1. písm. c)

2. Monitoringem otevřených zdrojů byl policejním orgánem zjištěn na sociální síti facebook.com zveřejněný videozáznam, kde je zaznamenán verbální projev v následujícím znění: "XXX."

3. Podle § 158 odstavec 3 trestního řádu byly dne 12.09.2023 na základě vlastního šetření/vyhledání pol. orgánu OOK Ústí nad Labem zahájeny úkony trestního řízení ve věci PODNĚCOVÁNÍ K NENÁVISTI NA INTERNETU KARLOVY VARY, neboť na podkladě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že dne 17.07.2023 v době od 00:00 do 23:59 hod. mohl být spáchán v obci KARLOVY VARY přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1 trestního zákoníku tím, že v rámci videozáznamu vysílaného živě na sociální síti facebook.com přes uživatelský účet, v souvislosti s vybízením k účasti na demonstraci organizované v XXX dne 18.7.2023, uvedl: "XXX.", tedy veřejně ostatní podněcoval k nenávisti vůči skupině osob.

4.

Pachatel č.1 - muž, věk 47 let, st. přísl. ČR, osoba s trestní minulostí

Pachatel č.2 - muž, věk 41 let, st. přísl. ČR, osoba s trestní minulostí

5. Oběť: veřejný zájem

6. Dne 8.3.2024 byl předložen státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství Karlovy Vary návrh na podání obžaloby dle § 166 odst. 3 tr. řádu

7. Okresní státní zastupitelství Karlovy Vary, č.j. XXX

8. Opis výroku usnesení o zahájení trestního stíhání pachatel č.1:

Dne 11.1.2024 bylo zahájeno trestního stíhání dle § 160/1 tr. řádu osoby XXXXXXX, jako obviněného, ze spáchání přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že dne 17.7.2023 v době kolem 20:28 hodin v ul. Chebská v Karlových Varech v průběhu rozhovoru se zde přítomnými dalšími osobami uvedl: "XXX.", což pronesl před ostatními v souvislosti s demonstrací v XXX plánovanou XXX z důvodu údajného napadení a sexuálního obtěžování X dětí ze strany zde ubytovaných ukrajinských běženců, a dále toto jmenovaný uvedl, ačkoliv si byl vědom toho, že rozhovor přes mobilní telefon natáčel a vysílal živě na sociální síti facebook.com zde přítomný XXXXXXX, který tak činil za účelem svolání dalších osob na předmětnou demonstraci.

Opis výroku usnesení o zahájení trestního stíhání pachatel č.2:

Dne 8.2.2024 bylo zahájeno trestní stíhání dle § 160/1 tr. řádu osoby: XXXXX, jako obviněného ze spáchání přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že dne 17.7.2023 okolo 20:30 hodin v ul. Chebská v Karlových Varech na svém facebookovém profilu ID XXXXXXXXXX s uživatelským jménem XXXXXXXXX za účelem přimět další osoby k cestě na demonstraci proti údajnému sexuálnímu obtěžování romských dětí ze strany ukrajinských uprchlíků, která byla plánována na XXX v obci XXX, okres Teplice, natáčel a živě vysílal na sociální síť Facebook na místě přítomné osoby, jejichž přítomnost označoval za sraz na zítřejší demonstraci, kde se k účasti mohou přihlásit i další osoby, přičemž v tomto živém vysílání zachytil a živě vysílal a následně souhlasně komentoval vyjádření XXXXXXXXXX, který při vědomí, že jeho projev je natáčen a vysílán živě na sociální síti Facebook, uvedl: "XXX."

K řízení vedenému pod č.j. KRPK-XXX uvádíme:

1. Skutek byl po celou dobu kvalifikován jako přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 2 trestního zákoníku a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku.

2. Grafický obsah:

Malba černým "grafitovým" fixem 4 x nápis (tzv. tag) ve znění "XXX" na obě křídla a prosklení vstupních dveří do bytového domu a současně na levé prosklení dveří malba fixem symbolu "XXX", dále začernění jmenovky na konzoli domovních zvonků o rozměrech 30 x 20 cm, kdy do její horní části fixem napsáno: "XXX", "XXX".

3. Neznámý pachatel v době od 20.2.2023 v čase 21:30 hod. do 21.2.2023 v čase 08:00 hod. v Karlových Varech u bytového domu v podílovém vlastnictví v zastoupení poškozeného vlastníka, černým "grafitovým" fixem namaloval 4 x nápis (tzv. tag) ve znění "XXX" na obě křídla a prosklení vstupních dveří do bytového domu a současně na levé prosklení dveří fixem namaloval symbol "XXX", dále začernil jmenovky na konzoli domovních zvonků o rozměrech 30 x 20 cm, kdy do její horní části fixem napsal: "XXX", "XXX".

4. Neznámý pachatel

5. Oběť: majetek

6. Dne 4.4.2023 věc dle § 159a odst. 5 trestního řádu odložena.

7. Ne

8. Opis výroku usnesení dle § 159a odst. 5 trestního řádu:

Podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu policejní orgán Obvodní oddělení Karlovy Vary - město, Vítězná 927/6, 361 15 Karlovy Vary o d k l á d á trestní věc podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci podle § 228 odst. 2 tr. zákoníku a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku, kterých se měl dopustit neznámý pachatel tím, že v době od 20.2.2023 v čase 21:30 hod. do 21.2.2023 v čase 08:00 hod. v Karlových Varech u bytového domu v podílovém vlastnictví v zastoupení poškozeného vlastníka, černým "grafitovým" fixem namaloval 4 x nápis (tzv. tag) ve znění "XXX" na obě křídla a prosklení vstupních dveří do bytového domu a současně na levé prosklení dveří fixem namaloval symbol "XXX", dále začernil jmenovky na konzoli domovních zvonků o rozměrech 30 x 20 cm, kdy do její horní části fixem napsal: "XXX", "XXX", přičemž škoda na majetku jednáním neznámého pachatele nevznikla, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání.

mjr. Mgr. Pavel Žíha

