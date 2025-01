Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace dotaz do trestního řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 25.4.2024 od žadatele žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:

„Potřeboval bych informaci ze spisového materiálu PČR Sokolov-město, č.j.-KRPK-XXX, v tomto znění : Jestli v roce 2020 subjekt zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, si vyžádal u tohoto orgánu z této spisové dokumentace nebo jiné, vážící se k osobě pan XXX, k jeho podání vysvětlení o délce zaměstnání mé osoby u jeho firmy?

Ze stejné spisové dokumentace bych potřeboval informaci, kde pan XXX získal údaj k mé osobě a to telefonní číslo operátora SRN a na toto telefonní číslo zaslal mé osobě video?

Ze stejné spisové dokumentace bych potřeboval informaci, a to údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu nabourání do mého google účtu, vyhrožování a vydírání mé osobě a mému sousedovi, tedy ztotožnění telefonních čísel, jejich majitele, IMEI, a dále veškeré získané údaje k fyzickému napadení mého souseda v SRN, tedy totožnost pachatelů, popř. k uvedeným věcem nějaká pravomocná rozhodnutí, proti kterým je možný opravný prostředek Ze spisového materiálu OHK Sokolov, č.j.-KRPK-XXX, bych potřeboval informaci, kdy byla uvedenému orgánu doručena kopie úředního záznamu o podaném vysvětlení dle § 158/6 tr. řád, č.j.-KRPK-XXX ke dni XXX, týkající se části, že uvedená osoba volala na linku 158, kde sdělila, mimo jiné : že XXX nemá ani papíry, že by neměl ani jezdit.

Ze spisového materiálu OHK Sokolov, k podání z mé strany vedené pod č.j.-KRPK-XXX, bych potřeboval informaci, k jeho obsahu, že jsem vydírán, je mi vyhrožováno, jsem pronásledován, údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu volání, tedy pachatele, majitele telefonních čísel, IMEI, popř. k uvedeným věcem nějaká pravomocná rozhodnutí, proti kterým je možný opravný prostředek nebo kopii veřejné listiny o postoupení věci příslušným orgánům PČR, u kterých v uvedené době probíhali úkony tr. řízení.

Ze spisového materiálu OHK Sokolov, č.j.-KRPK-XXX, bych potřeboval informaci, k obsahu veškerých podání, které byly postoupeny od KŘPA pod č.j.-KRPA-XXX, veškeré informace o uskutečněném telekomunikačním provozu k nabourání do mých účtů, spojené s vydíráním mé osobě ublížením na zdraví mé sestře, popř. kopii veřejné listiny o postoupení věci příslušnému orgánu PČR."

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému dotazu následující informace:

• Potřeboval bych informaci ze spisového materiálu PČR Sokolov-město, č.j.-KRPK-XXX, v tomto znění: Jestli v roce 2020 subjekt zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, si vyžádal u tohoto orgánu z této spisové dokumentace nebo jiné, vážící

se k osobě pan XXX, k jeho podání vysvětlení o délce zaměstnání mé osoby u jeho firmy?

Nebyla zjištěna skutečnost, že by si subjekt Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyžádal ze spisové dokumentace jakékoliv informace dle specifikací uvedených v žádosti.

• Potřeboval bych informaci ze spisového materiálu PČR Sokolov-město, č.j.-KRPK-XXX, v tomto znění : Ze stejné spisové dokumentace bych potřeboval informaci, kde pan XXX získal údaj k mé osobě a to telefonní číslo operátora SRN a na toto telefonní číslo zaslal mé osobě video?

Ze spisového materiálu plyne k výše uvedenému skutečnost, že jmenovaný měl telefonní číslo žadatele ještě z doby, kdy tomuto zprostředkovával nabídku zaměstnání.

• Ze spisového materiálu OHK Sokolov, č.j.-KRPK-XXX, bych potřeboval informaci, kdy byla uvedenému orgánu doručena kopie úředního záznamu o podaném vysvětlení dle § 158/6 tr. řád, č.j.-KRPK-XXX ke dni XXX, týkající se části, že uvedená osoba volala na linku 158, kde sdělila, mimo jiné : že XXX nemá ani papíry, že by neměl ani jezdit.

Kopie uvedeného podání vysvětlení byla k danému spisovému materiálu zaevidována na základě Vaší datové zprávy dne 19.3.2019.

• Ze spisového materiálu OHK Sokolov, č.j.-KRPK-XXX, bych potřeboval informaci, k obsahu veškerých podání, které byly postoupeny od KŘPA pod č.j.-KRPA- XXX, veškeré informace o uskutečněném telekomunikačním provozu k nabourání do mých účtů, spojené s vydíráním mé osobě ublížením na zdraví mé sestře, popř. kopii veřejné listiny o postoupení věci příslušnému orgánu PČR.

K části žádosti, která se vztahuje ke kopii veřejné listiny o postoupení věci příslušnému orgánu

PČR povinný subjekt uvádí, že spisový materiál vedený pod č.j. KRPK-XXX obsahuje listiny o postoupení věci mezi Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy a Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje. Uvedené listiny vedené pod č.j. KRPA–XXX přikládáme k tomuto vyrozumění.

Ve zbývající části žádosti bylo rozhodnuto ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., a to Rozhodnutím o odmítnutí části žádosti o informace pod č. j.: KRPK-XXX ze dne 6.5.2024, které je žadateli zasláno spolu s tímto vyrozuměním.

mjr. Mgr. Pavel Žíha

