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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost o fotodokumentaci z radarového zařízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost ze dne 12. března 2026

Žádost:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí fotodokumentace pořízeného radarovým zařízením PČR, na kterém je zachyceno vozidlo RZ: xxYY, jehož řidičem jsem byl dne 17. 03. 2025 v čase 9:05 v obci Ohařice u č.p. 22 na silnici I/16.

Odpověď:

K Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 12. 3. 2026, Vám v příloze zasíláme požadovanou fotodokumentaci.

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