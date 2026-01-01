Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o fotodokumentaci z radarového zařízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 12. března 2026
Žádost:
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí fotodokumentace pořízeného radarovým zařízením PČR, na kterém je zachyceno vozidlo RZ: xxYY, jehož řidičem jsem byl dne 17. 03. 2025 v čase 9:05 v obci Ohařice u č.p. 22 na silnici I/16.
Odpověď:
K Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 12. 3. 2026, Vám v příloze zasíláme požadovanou fotodokumentaci.