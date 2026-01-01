Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o dokumentaci k provedené kontrole
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb
Žádost ze dne 9. února 2026
Žádost:
Vážení,
dne 24. října 2025 jsem byl kontrolován policií na základě anonymního udání v místě Potštejn, kde jsem vykonával pracovní činnost pro firmu XY. Při této kontrole mi byly provedeny dva orientační testy slin, oba testy byly negativní, a policie mi vrátila doklady a kontrola byla ukončena bez dalších následků. Na základě svého práva dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a příslušných ustanovení zákona o Policii České republiky tímto žádám o zpřístupnění veškeré dokumentace, protokolů a záznamů týkajících se této kontroly, včetně výsledků orientačních testů. Preferuji zaslání kopií dokumentů prostřednictvím datové schránky. Pokud by přímé zaslání kopií nebylo možné, žádám o určení termínu a místa osobního nahlédnutí, abych si mohl dokumenty prohlédnout a pořídit kopie.
Děkuji za vyřízení mé žádosti a za spolupráci.
Odpověď:
Jelikož se jednalo o silniční kontrolu, při které nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání, není ve věci veden žádný spis ani jiná dokumentace. To je standardní postup v případě, že kontrolou nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.