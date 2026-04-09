Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o data z kriminality
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 9. dubna 2026
Žádost:
Pro účely své práce žádám o statistiky evidovaných trestných činů dle takticko-statistické klasifikace (TSK), jenž je využívána v rámci ESSK (Evidenčně statistického systému kriminality), jejich počty a celkové počty v jednotlivých okresech kraje za období 2020-2025 v jednotlivých letech.
- Konkrétně žádám o počty registrovaných skutků vedených dle tzv. „souhrnných řádků“ (součty jednotlivých TSK do kategorií násilná kriminalita, mravnostní kriminalita, krádeže vloupáním, krádeže prosté, ostatní majetková kriminalita, majetková kriminalita, ostatní kriminalita, obecná kriminalita, zbývající kriminalita, hospodářská kriminalita, válečné a protiústavní činy, celková kriminalita).
- Tyto údaje žádám za jednotlivé roky v období let 2020–2025 a za každý jednotlivý okres samostatně.
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 9.4.2026, Vám v příloze zasíláme požadované statistické údaje o evidovaných trestných činech na území Královéhradeckého kraje v letech 2020-2025.