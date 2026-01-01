Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost ke statistice dopravních nehod v obci Stěžery
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 19. ledna 2026
Žádost:
Dobrý den,
na základě zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vás zdvořile žádám o níže specifikované informace:
Statistika dopravních nehod v obci Stěžery (okr. Hradec Králové; bez místních částí) v období let 2020 - 2025
a) počet nehod za jednotlivé kalendářní roky
b) místo nehody
c) příčina nehody
d) druh zúčastněných vozidel
e) závažnost nehody (výše škody a popř. závažnost zranění, bylo-li)
Odpověď:
K Vaší žádosti Vás podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odkazuji na veřejný zdroj - internetovou stránku www.https://nehody.policie.gov.cz, případně též https://nehody.cdv.cz, kde lze Vámi požadované informace získat pro libovolně zadaná časová období a území obcí.
Pro obec Stěžery a období let 2020 až 2025 lze přímo využít následující odkaz:
https://nehody.policie.gov.cz/#14/15.74246/50.21113/e42hc0m2Xbx0d .