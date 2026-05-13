Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Žádost ke stanovisku PČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 29. dubna 2026 datovou schránkou písemnost od žadatele, ve které žádá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), tohoto znění:
„ Podle zákona č. 106/1999 Sb., Vás žádám o poskytnutí informace, zda existuje stanovisko podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., ve vztahu k měření rychlosti Městskou policií Jihlava na tomto místě pro rok 2025:
- v úseku Hosov, silnice II/602, směr Kostelec
Pokud ano, žádám také o zaslání takového stanoviska.. Prosím o doručování veškerých písemností do mé datové schránky ID 8mzu4zh.“.
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu. Žadateli poskytuje požadovanou informaci v příloze.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
13. květen 2026