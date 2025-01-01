Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost ke stanovisku k připojení RD ke komunikacím
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 12. září 2025
Žádost:
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám
o zpřístupnění následujících informaci: Stanovisko Policie ČR k připojení RD Holín čp. 67 ke komunikacím.
Odpověď:
Od roku 2020 nebylo vydáno žádné stanovisko Policie ČR k připojení RD Holín čp. 67 ke komunikacím. Případná starší stanoviska, pokud by byla vydána, by již byla v souladu s právními předpisy skartována a nelze je vyhledat.