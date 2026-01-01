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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost ke skutečnému stavu policistů na SKPV

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost ze dne 2. února 2026

Žádost:

1) Jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) zařazených u Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) v rámci Vašeho krajského ředitelství?

 Odpověď: XX policistů

2) Existuje v rámci Vašeho KŘP specializovaný útvar či pracovní skupina zaměřená na drogovou kriminalitu? Pokud ano, jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) vyčleněných pro tyto týmy?

Odpověď: Ano, XX policistů.

3) Jaká byla v roce 2024 v rámci Vašeho KŘP průměrná délka řízení (počet dnů) u trestných činů dle § 284 a § 285 TZ, a to od okamžiku zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 tr. řádu) až do okamžiku skončení věci (např. podání návrhu na obžalobu či jiné vyřízení?

Odpověď: Dle § 284 v průměru 47,43 dnů, dle § 285 v průměru 90,25 dnů

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