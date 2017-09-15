Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Žádost ke konkrétní šetřené věci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 19. února 2026 email od žadatele, ve kterém žádá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), týkající se podvodného objednání zboží u poškozeného X.Y:
„ Identifikace věci:
· číslo jednací: KRPJ-92810-1/TČ-2017-160771-PIV
· datum oznámení: 15.9.2017
· stručný popis věci: Podvodné objednání zboží u firmy X.Y.
Žádám pouze o informaci,
· zda bylo šetření ukončeno
· případně ke kterému datu,
· jakým způsobem
· a zda byla věc po ukončení šetření postoupena jinému orgánu (např. státnímu zástupci nebo soudu).“
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu, přičemž sděluje žadateli, že je nutné dodržovat náležitosti povinné v § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Žadateli poskytuje požadované informace:
U KŘP-J byla trestní věc sloučena pod č. j. KRPJ-92166/TČ - 2017-160070 a trestní řízení bylo ukončeno dne 14. 5. 2018 předáním spisu na Okresní státní zastupitelství v Jihlavě k podání obžaloby. Pravomocně byla věc skončena rozsudkem Okresního soudu v Jihlavě dne 25. 7. 2018.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
5. březen 2026