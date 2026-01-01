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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost k vydání stanoviska k měření rychlosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost ze dne 9. února 2026

Žádost:

Dle zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Černilov z 11.12.2025 obec Černilov hodlá na svém území instalovat měřič úsekové rychlosti, přičemž rozsah měření už projednala s Policií ČR. Žádáme Vás o sdělení, jestli už Policie ČR vydala stanovisko k tomuto záměru obce Černilov naměření rychlosti. A pokud ano, žádáme o jeho zaslání.

Odpověď:

Policie ČR již ve věci záměru obce Černilov na měření rychlosti vozidel vydala předběžné stanovisko, které bylo zasláno Městské policii v Hradci Králové datovou zprávou dne 29.1.2026. Stanovisko čj. KRPH-xxxx-2/ČJ-2026-050206 Vám zasíláme v příloze.

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