Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost k nahlášení jízdy kouřícího kamionu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 8. června 2025
Žádost:
Vážení,
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
Dne 2.6.2025 přibližně v 10.24h jsem na linku 158, ze svého registrovaného telefonního čísla xxx yyy zzz oznamoval jízdu bílého kamionu, se stříbrno-bílou cisternou a polskou registrační značkou, na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové která dle mého subjektivního názoru velmi výrazně kouřila způsobem, který ve mne vyvolal dojem, že toto vozidlo není způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích. Posléze se mi ozvali 2x na moje telefonní číslo nějací příslušníci PČR z telefonních čísel 974 aaa bbb a 7aa bbb ccc a doptávali se na další informace, které jsem jim poskytl.
Rád bych věděl:
- Zda - li se podařilo předmětné vozidlo najít, zastavit a zkontrolovat?
- Pokud ano, jaký byl výsledek kontroly?
- Proběhlo měření emisí a s jakým výsledkem?
- Bylo vozidlo dále puštěno do provozu nebo bylo odstaveno?
- Byla řidiči udělela bloková pokuta, či předán případ do správního řízení? Byla udělena tzv „kauce“? Pokud ano, v jaké výši?
- Jakékoliv další informace, které mi k tomuto můžete sdělit.
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací sděluji, že:
ad 1) Vozidlo bylo zastaveno hlídkou dálničního oddělení Pravy v 10:48 hodin v km 101 ve směru na obec Jaroměř.
ad 2) Při zastavení vozidla se z výfukového systému lehce kouřilo. Hlídka dálničního oddělení Pravy zjistila, že na uvedeném vozidle probíhala regenerace DPF (filtr pevných částic). Tato informace byla ověřena na palubním počítači nákladního vozidla. Při regeneraci DPF může dojít k větší kouřivosti.
ad 3) Dálniční oddělení Pravy nedisponuje zařízením pro měření emisí vozidel. Proto nebylo provedeno kontrolní měření emisí.
ad 4) Nákladní vozidlo po provedené kontrole pokračovalo ve směru na obec Trutnov.
ad 5) Řidiči nebyla udělena žádná pokuta, ani nebylo oznámeno podezření z přestupku správnímu orgánu. Kauce udělena nebyla.
ad 6) Veškeré relevantní informace k dané věci Vám byly sděleny.