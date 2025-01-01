Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost k dopravnímu značení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb 

Žádost ze dne 14. října 2025

Žádost:

Zajímá mne tedy jaké značky byly umístěny na pozemku p.č. 889/37 v k u. Trutnov, který  je veden jako ostatní komunikace, jedná se o část ulice Zahradní město, na konci této ulice  před rokem 2000 ? Kde je  dnes  umístěna dopravní značka Zákaz vjezdu. voz., jejichž okamžitá hmot. přesahuje vyznačenou mez 3,5 t.

- kdo jsem značku umístil, důvod ?

- od kdy je zde tato značka umístěna ?

- je zde umístěna značka trvale ?

- za jakých podmínek mohu požádat o odstranění značky ?

- platí tato značka pro vjezd i na komunikaci p.č. 889/26 v k.ú. Trutnov ?

Odpověď:  

Před rokem 2000 bylo stanovení dopravního značení na uvedené komunikace v působnosti Policie ČR. Dokumenty z tohoto období však již prošly skartačním řízením a Policie ČR jimi již nedisponuje.  

V případě návrhu na úpravu dopravního značení v uvedené lokalitě se prosím obracejte na odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy Městského úřadu Trutnov (Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, IDDS: 3acbs2c), který je věcně a místně příslušným orgánem.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 