Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost k dopravnímu značení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb
Žádost ze dne 14. října 2025
Žádost:
Zajímá mne tedy jaké značky byly umístěny na pozemku p.č. 889/37 v k u. Trutnov, který je veden jako ostatní komunikace, jedná se o část ulice Zahradní město, na konci této ulice před rokem 2000 ? Kde je dnes umístěna dopravní značka Zákaz vjezdu. voz., jejichž okamžitá hmot. přesahuje vyznačenou mez 3,5 t.
- kdo jsem značku umístil, důvod ?
- od kdy je zde tato značka umístěna ?
- je zde umístěna značka trvale ?
- za jakých podmínek mohu požádat o odstranění značky ?
- platí tato značka pro vjezd i na komunikaci p.č. 889/26 v k.ú. Trutnov ?
Odpověď:
Před rokem 2000 bylo stanovení dopravního značení na uvedené komunikace v působnosti Policie ČR. Dokumenty z tohoto období však již prošly skartačním řízením a Policie ČR jimi již nedisponuje.
V případě návrhu na úpravu dopravního značení v uvedené lokalitě se prosím obracejte na odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy Městského úřadu Trutnov (Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, IDDS: 3acbs2c), který je věcně a místně příslušným orgánem.