Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost k činnosti OOP Jaroměř
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 23. dubna 2026
Žádost:
Žádám o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu
k informacím, a to v záležitosti následujících dotazů:
- Kolik dopravních přestupků na ulici Studničkova v Jaroměři řešila PČR
- OOP Patrného, Jaroměř dne 22.4.2026?
- Kolik řidičů dopouštějících se přestupku bylo přítomných?
- Kolik z těchto přestupků bylo vyřešeno pokutou?
- Kolik z těchto přestupků bylo vyřešeno domluvou?
- Jakým postupem byly případně řešeny další tyto přestupky?
- Kolik dopravních přestupků na ulici Studničkova v Jaroměři, které byly oznamovány dne 23.4.2026 cca v 16:33h, řešila PČR OOP Patrného,Jaroměř?
- Kolik řidičů dopouštějících se přestupku bylo přítomných?
- Kolik z těchto přestupků bylo vyřešeno pokutou?
- Kolik z těchto přestupků bylo vyřešeno domluvou?
- Kolik z těchto přestupků bylo postoupeno na MÚ Jaroměř?
Odpověď:
Byly řešeny celkem tři přestupky, na místě byli přítomni tři řidiči dopouštějící se přestupku, všechny tři přestupky byly řešeny domluvou.
V době oznámení byla hlídka činná na jiném oznámení, po příjezdu na Vámi uváděné místo nebyl na místě zjištěn žádný přestupek.