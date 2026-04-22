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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost k činnosti OOP Jaroměř

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost ze dne 23. dubna 2026

Žádost:

Žádám o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu

k informacím, a to v záležitosti následujících dotazů:

  • Kolik dopravních přestupků na ulici Studničkova v Jaroměři řešila PČR
  • OOP Patrného, Jaroměř dne 22.4.2026?
  • Kolik řidičů dopouštějících se přestupku bylo přítomných?
  • Kolik z těchto přestupků bylo vyřešeno pokutou?
  • Kolik z těchto přestupků bylo vyřešeno domluvou?
  • Jakým postupem byly případně řešeny další tyto přestupky?
  • Kolik dopravních přestupků na ulici Studničkova v Jaroměři, které byly oznamovány dne 23.4.2026 cca v 16:33h, řešila PČR OOP Patrného,Jaroměř?
    • Kolik řidičů dopouštějících se přestupku bylo přítomných?
    • Kolik z těchto přestupků bylo vyřešeno pokutou?
    • Kolik z těchto přestupků bylo vyřešeno domluvou?
    • Kolik z těchto přestupků bylo postoupeno na MÚ Jaroměř?

Odpověď:

Byly řešeny celkem tři přestupky, na místě byli přítomni tři řidiči dopouštějící se přestupku, všechny tři přestupky byly řešeny domluvou.

V době oznámení byla hlídka činná na jiném oznámení, po příjezdu na Vámi uváděné místo nebyl na místě zjištěn žádný přestupek.

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