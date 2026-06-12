Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádný z cyklistů nenadýchal
V rámci krajské DBA zavítali prachatičtí dopravní policisté na kontrolu dodržování pravidel cyklistů.
Dne 11. 6. 2026 proběhla v rámci Jihočeského kraje dopravně bezpečnostní akce zaměřená na cyklisty, do které se zapojili také policisté z územního odboru policie Prachatice. Dopravní policisté vyrazili do cyklisty frekventovaných lokalit katastru obcí Nová Pec, Stožec a České Žleby. I když bylo počasí dost proměnlivé, přesto se ho cyklisté nezalekli a do terénu vyrazili. Policisté se u cyklistů, kteří jsou společně s motorkáři nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu, zaměřili například na povinnou výbavu jízdního kola či používání přileb. Dopravní nehody u cyklistů, kteří neměli za jízdy přilbu na hlavě, končí zpravidla vážným zraněním. Dále cyklistům připomínali důležitost být za jízdy dobře vidět. Ideální jsou reflexní prvky, které jsou viditelné na vzdálenost až 200 metrů. O tom, že alkohol za volant nepatří, všichni ví. Nepatří však ani za řídítka jízdního kola. Dopravní policisté musí všechny včerejší zkontrolované cyklisty a cyklistky pochválit za jejich zodpovědné chování. Nikdo z nich alkohol nenadýchal. Cyklisté pak od tiskové mluvčí obdrželi reflexní pásku a letáček „Na kole jen s přilbou“ s důležitými informacemi pro cyklisty. Přestože jsme některé kontrolou, především tou na alkohol, zaskočili, odjížděli od nás s úsměvem. Závěrem bych si dovolila citovat slova jednoho z nich: „Když řídím, tak přece nepiju“.
Ne všichni cyklisté jsou ale takto uvědomělí, o čemž se přesvědčili vimperští policisté koncem dubna, když si všimli nebezpečně kličkujícího cyklisty po silnici v obci Boubská. Tomu následně naměřili přes dvě promile alkoholu v dechu.
V podobných kontrolách budou policisté pokračovat i v nadcházející letní sezóně.
Přejeme všem mnoho šťastně najetých kilometrů.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
12. června 2026