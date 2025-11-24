Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zadělali si na problém
Za volantem neměli co dělat.
Dva řidiči se v listopadu dostali do křížku se zákonem, když seděli za volantem v rozporu s platnými předpisy. V prvním případě se jednalo o 20letou ženu, která narazila na uniformovanou hlídku v ulici Třída Budovatelů. Ta se vydala na cestu vypůjčeným Nissanem, přestože si byla vědoma toho, že nevlastní řidičské oprávnění. To ale nebyl ten hlavní problém. Její nervozita nahrála do karet kontrolující hlídce. Řidička se na výzvu podrobila testu na přítomnost drog v těle. Žádné překvapení se nekonalo. Výsledek byl pozitivní na pervitin. Rozbor z krve pak jen podtrhl původní podezření. Motoristka prý potřebovala převést matraci a plovoucí podlahu přes ulici. Náklad už nedovezla, protože ji policisté na místě zadrželi.
Při jiné kontrole zastavili policisté uplynulý čtvrtek v pozdních odpoledních hodinách vozidlo značky Opel. To jelo silnicí 1/13 směrem do ulice Chanovská. Šofér nebyl schopný předložit hlídce řidičský průkaz. Vzápětí se ukázalo proč. Má totiž dva souběžně platné zákazy řízení motorových vozidel, které vydal Okresní soud Havlíčkův Brod. Zákaz činnosti má přitom vyslovený už od roku 2018. Za volant se nesměl posadit až do listopadu příštího roku. I tohoto řidiče ve věku 53 let policisté zadrželi a převezli na služebnu, kde si převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Žena, která seděla za volantem pod vlivem drogy, si převzala obdobný dokument, ve kterém stálo, že je podezřelá z ohrožení pod vlivem návykové látky. Té hrozí v případě uznání viny až rok vězení, muži pak až roky dva.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
24. listopadu 2025