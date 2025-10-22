Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 3. října 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka požadovala o zpřístupnění závěru, resp. konečného rozhodnutí ve vymezené věci. Žadatelce byl poskytnut úřední záznam o uložení věci v anonymizované podobě.
por. Mgr. Dagmar Mifková
22. října 2025