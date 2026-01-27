Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žadatelka požadovala poskytnout List o prohlídce zemřelého konkrétní osoby

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka požadovala poskytnout List o prohlídce zemřelého konkrétní osoby. Žadatelce bylo sděleno, že povinný subjekt požadovanými informacemi nedisponuje.

por. Mgr. Dagmar Mifková
27. ledna 2026

