Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatelka požadovala poskytnout kopii protokolu z výslechu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 11. listopadu 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka požadovala poskytnout kopii protokolu z výslechu zaznamenaném při podání pod konkrétní spisovou značkou. Žadatelce byla poskytnuta kopie konceptu úředního záznamu o podání vysvětlení.
por. Mgr. Dagmar Mifková
26. listopadu 2025