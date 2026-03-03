Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatelka požadovala poskytnout informace týkající se konkrétní dopravní nehody
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 17. února 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka požadovala poskytnout informace, které se týkaly konkrétní dopravní nehody - střetu osobního vozidla se zvěří. Žadatelce byly informace poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
3. března 2026