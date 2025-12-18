Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatelka požadovala poskytnout informace týkající se dopravní nehody - střetu vozidla se zvěří
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 12. prosince 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka požadovala poskytnout informace týkající se dopravní nehody, konkrétně střetu vozidla se zvěří, kde které došlo 12. prosince 2025 mezi obcemi Zámělíč a Meclov. Informace byly žadatelce poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
18. prosince 2025