Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatelka požadovala poskytnout informace o zdůvodnění neumožnění ucházet se o služební poměr
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 2. září 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka požadovala poskytnout informace o zdůvodnění nesplnění podmínky, na základě čehož nebylo umožněno žadatelce ucházet se o služební poměr příslušníka bezpečnostního sboru. Informace nebyly žadatelce poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
16. září 2025