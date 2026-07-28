Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatelka požadovala poskytnout informace o výjezdu hlídek policie na konkrétní adresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 10. července 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka požadovala poskytnout informace o výjezdech hlídek Policie České republiky na konkrétní adresu. Žádost žadatelky byla odmítnuta s ohledem na ochranu osobních údajů.
por. Mgr. Dagmar Mifková
28. července 2026